"Ex guardia medica, serve un dottore per gestire la centrale"

Non è la letterina di Natale quella depositata in Procura l’altro ieri da parte dello Snami (Sindacato nazionale autonomo medici italiani) nella persona del presidente provinciale Pietro Pesaresi. Ma un esposto per chiedere la verifica da parte dell’autorità giudiziaria sulla situazione del servizio di Continuità assistenziale e dunque la gestione da parte dell’Ausl Romagna. "In 160 medici (della Continuità assistenziale, ndr) hanno dichiarato che la continuità dell’assistenza sanitaria primaria per la cittadinanza in capo all’Ausl Romagna tramite i medici convenzionati a quota oraria è minacciata – si legge nell’esposto dello Snami in Procura – e sottoposta a un possibile ridimensionameno organizzativo peggiorativo. In particolare la procedura per cui un centralinista laico dovrebbe interporsi telefonicamente tra paziente e medico (...). Viene da essi ritenuto foriero di rischi potenziali gravi per la salute dei cittadini (...) strutturata nella provincia di Rimini con una centrale operativa medica creata proprio per evitare la latenza tra chiamata recepita e presa in carico". La denuncia è quindi di "un atto peggiorativo", su cui è richiesta ora una valutazione della magistratura.