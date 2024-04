Ex ispettore in manette. Cacciato dalla polizia si sfoga sulla compagna

Una convivenza difficile, difficilissima. Fatta di continue offese, minacce e aggressioni, verbali e fisiche da parte di un 66enne nei confronti della ormai ex compagna di 74 anni. Una convivenza protratta nel tempo anche se, come emerso nel corso delle indagini coordinate dal pm Davide Ercolani, i due si erano già lasciati da tempo, pur continuando a condividere lo stesso tetto in un appartamento di Rimini.

Una situazione di convivenza al limite, insomma, quella scoperta dalla squadra giudiziaria della polizia municipale che, a partire da diverse segnalazioni di vicini della coppia – che in più di un’occasione hanno riferito di avere sentito urla, schiamazzi e richieste di aiuto provenire dall’appartamento in cui l’uomo e la donna vivevano – sono riusciti a scoperchiare il vaso di Pandora di presunti maltrattamenti per cui nei giorni scorsi è stato arrestato e trasferito in carcere il 66enne, originario della provincia di Macerata ma da diversi anni a Rimini, dove in passato aveva anche ricoperto l’incarico di ispettore della polizia di Stato, presso la questura di Rimini, da cui tuttavia già anni prima dei maltrattamenti di cui è accusato ora era stato allontanato. L’ex ispettore infatti era stato prima sospeso dal servizio, per altra causa, e quindi estromesso definitivamente dalla polizia di Stato.

Da qui la convivenza, sempre più difficile, con quella compagna di molto più grande che sarebbe stata ripetutamente bersaglio, a partire dal 2020 stando alle indagini, della furia del 66enne. Secondo le accuse l’ex ispettore sarebbe arrivato in alcune occasioni anche a spintonare la compagna, contro il muro o gettandola per terra. Oltre a schiaffi, minacce, anche di morte e comportamenti aggressivi anche nei confronti dei figli della 74enne vittima dei soprusi. Proprio i figli hanno infatti confermato quanto già segnalato dai vicini della coppia, aggiungendo come gli atteggiamenti aggressivi, conditi molto spesso da insulti e bestemmie, da parte dell’indagato sarebbero degenerati proprio a seguito dell’allontanamento definitivo dalla polizia di Stato.

Ora, per i comportamenti anomali di cui è accusato il 66enne si trova ristretto ai ’Casetti’, in attesa dell’interrogatorio di garanzia da parte del gip Raffaella Ceccarelli. Il 66enne è difeso d’ufficio dall’avvocato Thomas Russo.