"Ex Maf, il cantiere della scuola marcia spedito"

Vanno avanti spediti i lavori per la nuova scuola di via Bellini che sta nascendo nell’area che ospitava il centro tennis Maf. "Procediamo con il cantiere molto velocemente, secondo il cronoprogramma fissato dal Pnrr che ha finanziato l’intervento – fa il punto il sindaco Filippo Giorgetti – Un’opera di cui siamo particolarmente orgogliosi: sarà la prima scuola costruita ex novo a Bellaria Igea Marina da 50 anni a oggi, un evento storico". Una scuola "moderna, realizzata con nuove tecnologie, con ampi spazi e servizi per gli alunni". Dal Pnrr il Comune ha ottenuto complessivamente la cifra record – in proporzione alle dimensioni – di 15 milioni di euro. Quanto alla futura scuola elementare sono stati risolti da tempo, spiega l’amministrazione, alcuni problemi sorti inizialmente sul cantiere l’estate scorsa: in pratica sabbia e polvere in circolazione. "Abbiamo subito chiesto alla ditta di raddrizzare il tiro – aggiunge il sindaco – cosa che ha fatto immediatamente. Teniamo costantemente monitorato il cantiere". Il progetto, uno dei 23 selezionati a livello regionale nel contesto del concorso ‘Futura – La scuola per l’Italia di domani’, ha ottenuto un finanziamento dal Pnrr da 4,3 milioni. Il nuovo plesso sarà completato nel 2026: prenderà il posto delle attuali Pascoli e Carducci, ormai vetuste, per le quali è prevista – da bando – la demolizione. L’assegnazione dei lavori è stata fatta nell’autunno del 2023, quando il Comune ha aggiudicato, per la propria parte di competenze "complementari agli espletamenti del Ministero dell’Istruzione", la parte progettuale per 700mila euro. L’amministrazione ha smentito i dubbi avanzati a più ripresi dalla minoranza sul rischio traffico nella zone della nuova scuola.

m.gra.