Ex mattatoio, avanti col progetto ‘Riconversione’ da 8 milioni

Passo in avanti per la riconversione dell’ex mattatoio di Riccione in centro polifunzionale di socialità per il sostegno e l’aiuto alle persone con varie disabilità e alle loro famiglie. L’amministrazione comunale ha approvato il verbale col quale convalida il progetto di fattibilità per la riqualificazione che richiede un investimento di 8 milioni di euro. A questo punto si potranno affidare sia la progettazione definitiva ed esecutiva, sia i lavori da completare entro la primavera del 2026. L’ex macello, in viale Bergamo, a San Lorenzo, occupa una superficie di 6.635 metri quadri, dei quali 2.200 di edificato. Costruito tra il 1963 e il 1967, è stato chiuso per sempre nel 2005 e da allora non è più stato impiegato per alcun uso, se non per duetre iniziative estemporanee nell’area esterna. Lo scorso autunno si è poi proceduto con la demolizione, che ha richiesto più tempo e impegno del previsto per la grande quantità di amianto trovata. La nuova struttura con residenze per disabilità, laboratori e Istituto musicale sarà finanziata per cinque milioni di euro del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e per tre milioni con i fondi dell’amministrazione comunale di Riccione. Come sottolinea l’amministrazione: "oltre a recuperare una proprietà, l’obiettivo è quello di dare opportunità e servizi alle persone con disabilità e alle loro famiglie in maniera integrata e in stretta connessione con i loro bisogni. Il progetto che mira a offrire e accoglienza e supporto a varie forme di disagio, sarà pertanto portato avanti in sinergia con associazioni o enti con esperienza in questo settore". Per realizzare in questi tre anni il centro, si procede a ritmo serrato.

Nives Concolino