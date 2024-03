"Ex Pascoli pronta entro settembre"

"I lavori saranno completati in tempo per il prossimo anno scolastico". Mercoledì mattina il consigliere provinciale Stefano Zamagni, con delega all’edilizia scolastica, ha fatto un sopralluogo nel polo scolastico delle superiori di Riccione insieme ai tecnici della Provincia.

Oggetto della visita erano i lavori che da tempo ormai si stanno eseguendo nella succursale, la ex media Pascoli che la Provincia acquistò tanti anni fa dal Comune per potenziare gli spazi del polo in cui insistono il liceo Volta-Fellini e l’alberghiero Savioli.

Sulla ex Pascoli erano necessari lavori di adeguamento antisismico oltre alla realizzazione di nuovi impianti. Da svariati mesi parte dell’area esterna alla struttura si presenta con grandi cumuli di terra e macerie.

"Abbiamo fatto il punto – riprende il consigliere Zamagni – e abbiamo incontrato i dirigenti scolastici. Il cantiere andrà finito, e lo sarà, entro l’inizio del prossimo anno didattico quando verrà riconsegnata l’intera struttura mettendola a disposizione dei due istituti. La presenza di cumuli di terra all’esterno è legata alle lavorazioni in essere. Comunque sia ribadisco che entro settembre, o addirittura prima, l’istituto sarà consegnato terminato e con le aree esterne fruibili".