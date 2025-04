Ex poliziotto malato al lavoro, giocava a tennis: assolto, ora può chiedere i danni

Rimini, 14 aprile 2015 – Un lungo calvario durato quasi 8 anni. Ma ora il suo incubo è finito e per lui si apre la strada di un possibile risarcimento. Può tirare un sospiro di sollievo l’ex poliziotto che, nel 2017, finì nella bufera per alcuni gravi episodi di assenteismo dal lavoro.

Era stato accusato di essere andato a giocare a tennis, partecipando anche a tornei, mentre era in malattia. La sua vicenda giudiziaria si è conclusa con la piena assoluzione in Corte d’Appello, che ha fatto cadere le ultime accuse rimaste in piedi. In primo grado l’uomo, un 50enne originario di Pesaro residente in Valconca che lavorava come assistente capo della Polaria in aeroporto, era stato assolto dal reato più pesante, quella di truffa ai danni dello Stato, e dall’accusa di aver usato dei certificati medici che ne attestavano la malattia per giustificare l’assenza dal lavoro.

Era stato invece condannato a 9 mesi (pena sospesa) per aver reso dichiarazioni non veritiere sul suo stato di salute alla commissione medica. Insieme al suo avvocato Massimiliano Orrù, il 50enne ha deciso di rinunciare alla prescrizione e di difendere le sue ragioni davanti alla Corte d’Appello. Dove è arrivata l’assoluzione definitiva perché “il fatto non sussiste”.

Per un anno intero, il poliziotto non si era presentato al lavoro perché affetto da lombosciatalgia sinistra che gli avrebbe impedito di svolgere l’attività. Ma durante quel periodo aveva partecipato a vari tornei di tennis. In primo grado, il giudice ha riconosciuto che l’ex agente è affetto da una patologia invalidante con fasi acute e rimettenti, che pur rendendolo parzialmente inabile al lavoro non risulta incompatibile con l’attività sportiva. Il processo di Appello si è invece concentrato sulle dichiarazioni rese dall’ex poliziotto alla commissione medica.

Il poliziotto era stato destituito

L’avvocato Orrù ha sostenuto non esservi elementi in grado di dimostrare che l’uomo abbia volontariamente e deliberatamente omesso di riferire ai medici la partecipazione a tornei di tennis. Anzi: con la commissione ha tenuto “un comportamento collaborativo e risposto a tutte le domande”. Destituito nel giugno 2018 (era stato sospeso già nel dicembre 2017) dall’allora capo della Polizia Franco Gabrielli, il 50enne ha fatto ricorso contro il provvedimento, annullato dal Consiglio di Stato. Nel frattempo l’uomo ha cambiato lavoro e al momento non sembra intenzionato a chiedere il reintegro in polizia.