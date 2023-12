"Ex Questura in dono: va accettata"

"L’area ex questura in dono: il Comune dica sì". Il capogruppo di FdI, Gioenzo Renzi, tira per la giacca Palazzo Garampi: "Nei giorni scorsi, dopo il no al progetto Rimini Life, la società proprietaria Asi ha rilanciato la disponibilità a donare al Comune l’intera area e di essere interessata a realizzare il solo supermercato di 1.500 mq di superficie e i 4.500 mq di superficie accessoria. Chiedo se non sia opportuno, nell’ottica di un equilibrato interesse pubblico-privato, realizzare un accordo di programma". Secondo Renzi si potrebbero spostare lì, "in un immobile di 23mila metri quadri, la sede unica degli uffici unici comunali. Risparmiando 30 milioni previsti per il progetto di sede unica in altro luogo. Sarebbe una follia spendere 4-5 milioni per demolire un immobile di 100mila metri cubi in cemento armato,destinato proprio a uffici, antisismico, costruito solo 20 anni fa". Renzi aggiunge che il Comune avrebbe gratis anche l’area per gli alloggi popolari. E per verde e parcheggi. "Dal Comune un silenzio che non lascia presagire nulla di buono - dice Marco Da Dalto, coordinatore del progetto Rimini Life predisposto da Asi per l’area di via Ugo Bassi -. Ci resta una flebile speranza. Ci aspettavamo di ricevere almeno una chiamata. Ci auguriamo stiano cercando uno spazio in agenda per riceverci. Se resterà il muro contro muro, quell’area degradata resterà lì per 10 anni e oltre".