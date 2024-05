Ex questura, luce in fondo al tunnel: "Siamo vicini a una soluzione"

Ex questura, qualcosa si muove. Finalmente si rompe, con buone notizie seppure non ufficiali, il muro di ’silenzio’ che andava avanti da 5 mesi, dopo scontri e polemiche al calor bianco tra Palazzo Garampi e Asi, Ariminum Sviluppo Immobiliare. A fare il punto è stato il sindaco l’altra sera in una riunione di maggioranza: Jamil Sadegholvaad ha dato conto dei "passi in avanti importanti" che sta facendo il dialogo con Asi. Ha detto che, dopo le recentissime interlocuzioni con il gruppo di imprenditori di Asi, "siamo molto vicini a una proposta di sintesi tra le richieste dei privati e l’interesse del Comune". E quindi alla "demolizione dell’ecomostro". Niente di più, per ora. Comunque "un fatto positivo perchè, oltre a tirare giù l’ecomostro, permetterà di avere aree a disposizione per fare verdi e parcheggi per il quartiere" (a servizio anche del vicino nuovo stadio, eventualmente). Lo scoglio principale da sempre è la dimensione dell’area interna commerciale pre vista nell’ex questura. Asi ha proposto 1.500 metri quadri di vendita, pù 4.500 mq tra magazzini, spazi tecnici, logistica. Il Comune ha sempre bocciato la proposta, ritenendola un ’cavallo di troia’ per creare una sorta di Amazon mascherato. La proprietà ha sempre negato di voler realizzare un hub logistico. Il 7 dicembre scorso Asi ha giocato la ’carta della disperazione’ per sbloccare l’impasse. Ha proposto al Comune di voler rinunciare a 17.600 dei 23.773 metri quadri acquistati all’asta per 14,5 milioni di euro nell’estate 2021, per realizzarne soltanto 6.000 (quelli controversi) e di cedere gratuitamente oltre tre ettari di aree al Comune. Per sollecitare demolizione e riqualificazione dell’area si sono mobilitati nei mesi scorsi anche i residenti, raccogliendo firme e creando un comitato ad hoc.

All’ex questura è legata la partita stadio: gravitano nello stesso quadrante urbano. E sempre il sindaco ha illustrato ai suoi il lavoro del gruppo tecnico incaricato di valutare la proposta di Aurora Immobiliare. Che ieri ha terminato formalmente il suo lavoro. Da oggi dovrà preparare la relazione finale (in cui darà conto del valore ‘pubblico’ della proposta presentata da Aurora) la cui approvazione spetterà alla giunta nei prossimi giorni. Entro fine mese.

Mario Gradara