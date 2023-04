Ex Questura, prove di disgelo "Pronti al dialogo con il Comune per trovare una soluzione"

Segnali di disgelo tra Palazzo Garampi e privati attorno all’area dell’ex Questura. "L’ultimo scambio pubblico di commenti col Comune si è chiuso con la volontà reciproca di passare alla concretezza delle soluzioni. Ci auguriamo di poter incontrare l’amministrazione in breve tempo". Ad affermarlo è Marco Da Dalto, coordinatore del progetto di riqualificazione Rimini Life, il piano presentato da Ariminum sviluppo immobiliare (la società che ha comprato all’asta il complesso di via Ugo Bassi per 14,5 milioni) che prevede un nuovo supermercato, oltre a servizi e case: un vero e proprio quartiere-giardino, secondo l’intenzione dei progettisti, destinato a spazzare degrado e incuria. Dopo il braccio di ferro delle scorse settimane, e le tensioni con tanto di ricorso al Tar per lo svolgimento di indagini geologiche nell’area ex Dama, l’intenzione comune sembra ora essere quella di dialogare per trovare la quadratura del cerchio. "Risponderemo puntualmente, con dati oggettivi, a chi interverrà portando argomentazioni che non riteniamo corrette" premette Da Dalto. Ora però "serve guardare avanti, dal nostro punto di vista condividendo tre convinzioni". La prima: "Risolvere una situazione di degrado insopportabile per Rimini senza attendere i tempi del Pug". Poi ancora: "Assecondare il Comune che ha progetti di residenze sociali e pubbliche su quell’area". Infine – punto fermo sul quale la società sembra essere irremovibile – "consentire la realizzazione di un supermercato che genera l’equilibrio economico-finanziario, evitando limitazioni a un modello imprenditoriale legittimo e attento alle nuove esigenze intervenute per effetto della recente pandemia, così da garantire una rigenerazione urbana la cui maggioritaria dotazione di funzioni pubbliche sarà oggetto di dialogo".

Il nodo riguardante la realizzazione del nuovo supermercato sembra d’altra parte il più difficile da sciogliere e il tema maggiormente controverso. Contro il progetto si sono già alzate le barricate di Confesercenti. Sulla scorta di quanto detto giovedì in consiglio comunale dal sindaco Sadegholvaad, il direttore Pari ha ribadito che "un nuovo insediamento commerciale non rappresenta un interesse pubblico tale da giustificare un accordo di programma per accelerare i tempi di riqualificazione" Puntuale la replica di Ariminum. "Ogni famiglia a Rimini di media spende 4.600 euro annui rispetto ai 4.000 euro annui di Bologna che è capoluogo di Regione, proprio perché l’offerta è sottodimensionata è concentrata – osserva Da Dalto –. Il direttore Pari dimentica che il commerciale è la parte di funzione privata che garantisce l’equilibrio economico ad un intervento che abbiamo proposto con numerose funzioni pubbliche. Temo che qui il problema stia per passare dal supermercato all’insegna". Anche perché, conclude Da Dalto rimarcando la disponibilità ad incontrare Confesercenti, "il Piano integrato del 1999 prevedeva 4.500 metri quadrato di commerciale, il Psc che è l’attuale strumento del territorio prevede una struttura commerciale con 1.500 metri quadrati di vendita, la stessa amministrazione con l’adesione al bando del Piers ha previsto una superficie di vendita di 1.500 metri quadrati".