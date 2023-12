"Ex Questura, sì al supermercato". Lo stadio? Per FI può attendere

"Il progetto Rimini Life per rigenerare l’area dell’ex Questura firmato Asi, risponde in pieno agli interessi pubblici. Ci chiediamo invece quali siano gli interessi pubblici nel progetto di realizzare in centro storico uno stadio da 12.000-15.000 posti con l’aggiunta di 20mila metri quadri di commerciale, senza parcheggi, spazi aperti". Lo afferma il vice coordinatore di Forza Italia, Davide Frisoni. Che elenca "gli interessi pubblici presenti nel progetto presentato dai proprietari dell’area, che sindaco e giunta vogliono ignorare o sminuire". Frisoni cita a riguardo "la legge regionale 24 del 2017 sulla rigenerazione urbana, che prevede tutela della pubblica sicurezza, creazione di nuovi posti di lavoro, insediamento di attività commerciali, la concessione gratuita di aree per realizzazione di palazzine pubbliche, la realizzazione di piazze, parchi, parcheggi e giardini liberamente fruibili". Frisoni si dice "sconcertato, come cittadino residente nella zona dell’ex Questura e dello stadio", dall’atteggiamento del Comune. E fa una ricostruzione degli eventi "per fare ordine e chiarire", dal 12 maggio 2021, quando il gruppo Conad si aggiudicò provvisoriamente er 4,9 milioni lo stabile, acquistato due mesi dopo da Asi con un’offerta finale di 14,5 milioni. "Noi di Forza Italia – dicono Frisoni e il coordinatore di FI Mario Erbetta – siamo dalla parte di chi ha voglia di investire sul nostro territorio". "Chidiamo al sindaco e alla giunta di dialogare senza pregiudizi su questo progetto e altri che auspichiamo arriveranno a Rimini".

"Leggo la nota di Forza Italia – replica a stretto giro l’assessore allo Sport Moreno Maresi – che in sostanza dice come un nuovo supermercato in via Bassi sia di interesse pubblico e come invece il nuovo stadio ‘Romeo Neri’ non rivesta alcun interesse pubblico. Insomma: porte aperte alla grande area commerciale al posto dell’ex Questura perchè è opera di interesse pubblico, porte in faccia sbattute al Rimini, ai suoi tifosi, al mondo dello sport, perché lo stadio è meglio non farlo. Ecco la soluzione che viene proposta in un città che sempre di più sta affermando la propria vocazione sportiva, anche a livello internazionale. La città e tutti gli sportivi terranno conto di questo contributo di FI".