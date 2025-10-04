Ex questura, via ai lavori. Supermercato nel 2027

Nessun contenzioso all’orizzonte. Così Rimini Life può prendere il via. Il progetto di Asi per rivitalizzare un’area abbandonata per oltre vent’anni in via Ugo Bassi, con una questura che non è mai diventata tale, non ha più ostacoli. Sono terminati a metà settembre, spiegano dalla società, i tempi per eventuali impugnazioni e osservazioni. Battaglie legali non se ne vedono ed ora il cantiere di Rimini Life può partire.

Riassumendo, "la fase autorizzativa del primo stralcio, che prevedeva le demolizioni, il titolo edilizio per il supermercato e la procedura pubblica per la realizzazione delle palazzine Ers ed Erp, si è brillantemente conclusa con la piena efficacia di tutti i titoli" spiegano dalla società. Ed ora "come annunciato a luglio, stiamo lavorando alla fase esecutiva dei progetti e alla gara di appalto per le parti private".

La tabella di marcia prevede in febbraio operai e mezzi al lavoro per realizzare le opere di urbanizzazione che prevedono "la rifunzionalizzazione del fronte su via Ugo Bassi, due nuovi parcheggi e una porzione del parco pubblico". Mentre Asi realizzerà le opere destinate al pubblico, partiranno i lavori per costruire la struttura del supermercato. Il cantiere procederà con l’obiettivo di terminare l’edificio nell’ultimo trimestre del 2027.

C’è anche un secondo stralcio dell’intervento. In questo caso si attende la conclusione della Conferenza decisoria e la sottoscrizione dell’accordo di programma che dovrebbero avvenire entro fine novembre, "visto che Asi - sottolineano dalla società - ha soddisfatto le richieste prescrittive della Provincia". Il secondo stralcio prevede opere pubbliche da completare entro marzo del prossimo anno. "E’ obiettivo primario di Asi restituire alla città la riqualificazione completa del comparto, relativamente alle opere pubbliche, entro giugno del 2027".

La costruzione della parte residenziale privata inizierà tra giugno e settembre dell’anno prossimo e si concluderà tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029. Sono previsti anche 36 alloggi ‘popolari’. In questo caso le palazzine Ers ed Erp dovrebbero partire entro i termini concordati con la Regione. In Acer stimano che l’avvio del cantiere possa avvenire all’inizio della prossima estate.

Andrea Oliva