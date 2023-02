Sono gli effetti della riforma Cartabia. Potrebbe saltare il processo nei confronti di Vallì Cipriani, l’ex sindaca di Montefiore Conca finita alla sbarra con l’accusa di violenza privata insieme all’allora vicesindaco Gianni Martelli. I due sono accusati di aver impedito, nel luglio del 2015, la raccolta firme avviata dalle titolari di un bar per chiedere che l’ufficio postale di Montefiore restasse aperto tutti i giorni. L’indagine era partita dopo un esposto: la sindaca e il suo vice, stando alle accuse, avrebbero ordinato di far sparire i fogli, arrivando a minacciare perfino la chiusura del bar se non l’avessero fatto. Da qui l’indagine e il rinvio a giudizio per la Cipriani e Martelli.

Ieri era attesa la sentenza, ma il processo è stato rinviato al 14 aprile. Questo perché all’epoca non venne fatta alcuna querela di parte, ma semplicemente un esposto. Ora invece, con la riforma Cartabia, per reati del genere si procede solo su querela di parte. Chi aveva fatto l’esposto avrà 90 giorni di tempo per decidere se presentare o meno denuncia. Se non lo farà, il procedimento decadrà. Va detto che la Cipriani si è sempre professata innocente e fiduciosa dell’assoluzione. I legali dei due imputati sono certi che, nel caso in cui il processo dovesse andare avanti, verrà dimostrata la correttezza dell’operato dell’ex sindaca e del suo vice.