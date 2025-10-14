Expo, San Marino saluta Osaka. Oltre 3 milioni in visita al padiglione

Sei mesi di incontri internazionali, esposizioni, scambi. Con oltre 3 milioni di visitatori da tutto il mondo. Il padiglione di San Marino all’Expo di Osaka è pronto ad abbassare le serrande. "Un’esperienza – dicono dal Commissariato generale – che ha rappresentato un importante successo per l’immagine del Paese, capace di unire tradizione, innovazione e spirito di cooperazione internazionale". Nel corso della manifestazione, dicevamo, il padiglione sammarinese ha accolto oltre 3 milioni di visitatori proponendo un percorso espositivo che ha raccontato la storia millenaria della Repubblica più antica del mondo attraverso arte, cultura e turismo. Numerosi anche gli eventi organizzati, che hanno messo in luce l’eccellenza e la creatività sammarinese, rafforzando i legami con il Giappone e con i Paesi partecipanti.

Il segretario di Stato al Turismo con delega a Expo, Federico Pedini Amati, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti. "La partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka è stata una straordinaria opportunità di promozione e di dialogo internazionale – dice il ministro sammarinesi che in questi mesi ha più volte raggiunto il Giappone – Abbiamo mostrato al mondo un Paese piccolo ma ricco di valori, competenze e bellezza. Il successo del nostro padiglione è il frutto del lavoro di squadra e della passione con cui è stato portato avanti questo progetto".

Anche il commissario generale del padiglione di San Marino in Giappone, Filippo Francini, ha sottolineato il valore di questa esperienza durata sei lunghi mesi. "Expo Osaka 2025 è stata per noi un’esperienza indimenticabile. Abbiamo raccontato San Marino con autenticità – sottolinea – coinvolgendo visitatori, partner e istituzioni in un viaggio tra storia, innovazione e identità. La risposta del pubblico e l’apprezzamento ricevuto ci rendono profondamente orgogliosi del lavoro svolto". La partecipazione di San Marino a Expo 2025 Osaka si conclude dunque con un bilancio positivo, "segnando un nuovo capitolo – assicurano dal Titano – nel percorso di promozione internazionale della Repubblica e aprendo la strada a future collaborazioni con il Giappone e con la comunità globale".