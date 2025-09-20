Export Usa in lieve calo. Non le barche

Calano le esportazioni, ma il principale Paese dove le aziende del riminese inviano i prodotti restano gli Stati Uniti, anche con l’effetto dazi. In una economia internazionale mutata dalla politica dei dazi degli Usa, a tenere a galla le esportazioni riminesi sono le imbarcazioni. Il comparto relativo a navi e imbarcazioni ha segnato un aumento del 25,7%. Bene anche i prodotti alimentari e le bevande con un considerevole +19,1%. Altre note positive arrivano dai mezzi di trasporti che segnano un aumento del 27,9% e rappresentano il 16,6% del totale delle esportazioni. In contrazione gli articoli di abbigliamento con un 13,6%, che portano il comparto a un totale nel totale delle esportazioni del 12,8% del totale. Fatica la moda e faticano le aziende che esportano prodotti in metallo (-30,2%), gli apparecchi elettrici (-0,5%) e gli articoli in gomma e materie plastiche (-18,7%).

Nel complesso, in base agli ultimi dati Istat elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, nel primo semestre di quest’anno le esportazioni in provincia di Rimini arrivano a 1.494 milioni di euro, in calo dell’1,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al contrario crescono i prodotti importati arrivando a 845 milioni di euro (+4,8%).

Come avevano previsto gli imprenditori, sostituire un mercato importante come quello statunitense dall’oggi al domani sarebbe stato impossibile. Ed infatti il principale Paese di destinazione delle esportazioni restano gli Stati Uniti (11,8% del totale) seguiti da Germania (8,4%), Francia (8,1%), Regno Unito (7,9%), Spagna (5,5%) e Polonia (4,1%). Tuttavia le esportazioni sono cresciute sensibilmente verso la Germania (+24,7%), la Spagna (+30,6%) e la Polonia (+13,6%), mentre sono in flessione Stati Uniti (-12,1%), Francia (-2,0%) e Regno Unito (-28,5%).