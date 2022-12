Fa arrestare sotto casa l’uomo che spacciava la droga al figlio

Per salvare il figlio dall’inferno della droga, ha deciso di denunciare alle forze dell’ordine l’uomo che lo riforniva abitualmente di quella sostanza che stava rovinando la sua vita. Lo spacciatore, un italiano di 55 anni residente a Rimini, è così finito in manette al termine di un’operazione condotta venerdì scorso dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini. Tutto comincia con una telefonata anonima al comando di via Della Gazzella. La persona all’altro capo del telefono spiega agli agenti, con tono preoccupato ed ansioso, di essere il padre di un ragazzo tossicodipendente dedito al consumo di eroina.

Secondo l’uomo, il giovane è solito acquistare lo stupefacente da un pusher che riceve i suoi clienti in una macchina parcheggiata sotto casa sua, non lontano dalla Statale. Gli agenti in borghese decidono così di entrare in azione. Si appostano sotto alla palazzina e, poco dopo, notano l’uomo uscire dalla sua abitazione e salire a bordo della vettura. Passano alcuni minuti ed ecco che il 55enne viene raggiunto da quelli che hanno tutta l’aria di essere due acquirenti. I vigili, che fino a quel momento sono rimasti nell’ombra, decidono di uscire allo scoperto. Mostrano il distintivo al 55enne e iniziano a setacciare la vettura, grazie anche all’aiuto del cane poliziotto Jago. Il naso del segugio non tradisce gli agenti.

Nel giro di qualche secondo, infatti, Jago fiuta una busta di plastica all’interno del vano porta oggetti. Dentro sono custoditi 129 grammi di eroina. La droga viene posta sotto sequestro, mentre lo spacciatore viene dichiarato in arresto. L’uomo, con precedenti per rapina e per reati legati ai stupefacenti, percettore di una pensione di invalidità dal valore di circa 650 euro, è stato processato per direttissima. Il giudice del tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto e ha disposto per lo spacciatore i domiciliari.

Sempre nella serata di venerdì, gli agenti della polizia di Stato sono invece intervenuti in piazza Cavour. Attorno alle 20, un uomo a passeggio per il centro storico della città è stato fermato per un normale controllo di routine. Dagli accertamenti effettuati è risultato che nei confronti dell’uomo era stato già emesso un ordine di carcerazione a seguito di una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e violazione della sorveglianza speciale. Verificata la sua situazione, i poliziotti hanno così proceduto ad arrestarlo e ad accompagnarlo immediatamente in carcere.