Fa il pieno con i soldi della Provincia. Dipendente a processo per peculato. Rubati 9mila euro in quattro anni

Rimini, 8 aprile 2025 – In quattro anni ha fatto il pieno alla sua auto per ben 145 volte usando le tessere prepagate della Provincia destinate al rifornimento dei mezzi dell’ente, anziché pagare di tasca sua. In altre 3 occasioni, tutte avvenute l’anno scorso, ha usato quelle stesse tessere per fare benzina alla macchina di sua moglie. L’ha fatto senza sapere che da mesi i carabinieri stavano indagando su di lui dopo la denuncia presentata dalla Provincia, che si era accorta che i conti dei rifornimenti dei mezzi dell’ente non tornavano proprio. Lui, un 52enne residente della Valconca che lavora da diversi anni per la Provincia (nel settore viabilità), è stato inchiodato dai filmati delle telecamere nelle stazioni di servizio dove faceva il pieno alla sua auto. Solo dopo gli esiti dell’indagine l’ente ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

E ora l’uomo rischia grosso. Il 15 aprile partirà il processo contro di lui, che è accusato di peculato. L’ente ha deciso di costituirsi parte civile al processo e ha dato mandato all’avvocato Andrea Mandolesi. La Provincia è intenzionata a chiedere i danni (anche d’immagine) al lavoratore. Il 52enne, difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo, oltre a dover pagare il risarcimento danni rischia anche il licenziamento.

Secondo l’accusa, tra il 2020 e il 2024 l’uomo avrebbe utilizzato per 148 volte le tessere prepagate della Provincia per il rifornimento ai mezzi dell’ente, per fare il pieno alla propria macchina e (in alcune occasioni) a quella della moglie. Una pratica che gli avrebbe permesso di risparmiare quasi 9mila euro: a tanto ammonta il conto totale dei rifornimenti fatti con le tessere prepapagate dell’ente. In Provincia si sono accorti che i conti non tornavano solo nel 2023. Dopo i primi controlli sulle rendicontazioni delle tessere carburante, i sospetti sono ricaduti quasi subito sul dipendente. Da lì la denuncia e le indagini condotte dai carabinieri di Riccione, che hanno permesso di ricostruire la vicenda. I filmati delle telecamere nei distributori dove l’uomo era solito fare il pieno sono stati decisivi. Il dipendente è stato rinviato a giudizio per peculato, il 15 aprile si terrà l’udienza preliminare. La Provincia, assistita dall’avvocato Mandolesi, sarà parte civile al processo e chiederà i danni. Nei confronti del lavoratore, al termine dell’indagine dei carabinieri, è stato avviato anche un procedimento disciplinare. L’uomo rischia il licenziamento.