Fa inversione sull’Adriatica e tavolge giovane in moto

È finito all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova tuttora ricoverato, il centauro travolto da un’auto martedì sera sulla Statale 16. A causare l’incidente, stando alla prima ricostruzione della polizia stradale (intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118) sarebbe stata la manovra pericolosa e vietata da parte della donna alla guida dell’auto: avrebbe fatto un’inversione a ’u’ colpendo l’uomo in moto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18,45 sulla Statale 16, vicino a Mondo convenienza. La donna al volante dell’auto, una Jeep Renegade, viaggiava in direzione Ravenna quando ha effettuato l’inversione per dirigersi verso Pesaro. Una manovra che ha fatto senza accorgersi che, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo in direzione opposta una moto Triumph guidata da un giovane riminese. L’impatto è stato violentissimo. L’uomo in moto ha avuto la peggio: non ha potuto far nulla per evitare la macchina. Trasportato d’urgenza al ’Bufalini’, è ancora ricoverato all’ospedale di Cesena in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio degli agenti della polizia stradale. Non sono rilevate tracce di frenata sull’asfalto. Dalla prima ricostruzione la donna al volante della Jeep Renegade avrebbe effettuato un’inversione a ’u’ sulla Statale, una manovra che è assolutamente vietata in quel tratto, tra l’altro sempre molto trafficato. In quel punto c’è anche la segnaletica provvisoria, installata per il maxi cantiere in corso sull’Adriatica. L’incidente ha causato inevitabili file e disagi al traffico.