Fabbri contro . Sadegholvaad: "Il suo intervento è inopportuno"

"Sul fine-vita e l’astensione in Veneto della consigliera Pd e le prese di posizione dei cattolici del Pd vale la pena di capire cosa è successo". E’ la premssa di Mauela fabbri, storica esponente dei radicali e da sempre in prima linea nella batglia combattuta ira dell’Associazione Coscioni per "i tempi certi nell’attuazione della sentenza ‘Cappato-Dj Fabo’ sul fine-vita. "Si tratat di corrispondere rapidamente alle richieste di persone che per legge hanno la possibilità di accedere a questa forma di suicidio assistito. Il leghista Zaia ha autorizzato il voto in consiglio regionale. Il voto di Anna Maria Bigon è stato decisivo. Anziché uscire dall’aula si è astenuta. E l’astensione è equiparata al voto contrario. Le prese di posizione della componente cattolica in difesa del suo dissenso, a noi riminesi laici ricorda la presa di posizione del sindaco Ravaioli (anch’egli Margherita come Sadegholvaad) con don Benzi contro la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza e l’entrata dei ‘pro-life’ in ospedale per dissuadere le donne dall’aborto. La presa di posizione del sindaco di Rimini è inopportuna. Non si è mai pronunciato per sostenere le lotte in nome di Mahsa Amini però si schiera a favore della libertà di coscienza della consigliera veneta. Il confine tra le libertà di ruolo e di coscienza è labile".