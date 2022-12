Fabio De Luigi: "Riparto da Riccione per lanciare il mio ’Tre di troppo’"

di Nives Concolino

Fabio De Luigi torna sul grande schermo con Tre di troppo, la famiglia che non ti aspetti, film che oltre a vederlo protagonista, segna il suo ritorno alla regia. Per lanciare la sua pellicola, da Capodanno in tute le sale d’Italia, il popolare attore, comico e conduttore televisivo santarcangiolese ha scelto la sua terra. Domani, primo dell’anno, in duplice appuntamento, sarà ospite di Giometti Cinema, alle 20.30 al Cinepalace di Riccione e alle 21.30 alla Multiplex le Befane di Rimini.

Per la seconda volta, dopo Tiramisù, rieccola alla regia.

"Dopo alcuni anni sono tornato dietro alla macchina da presa e ho chiesto a Virginia Raffaele di accompagnarmi in questa avventura. Il risultato lo vedrete presto. Il film uscirà contemporaneamente in tutt’Italia ma io ho scelto di venire a presentarlo qui a casa con tanto piacere. Il passare alla regia succede a chi fa il mio mestiere, anche se non nasce come regista, questo è un salto. È abbastanza naturale farlo, quando incontri una storia che ti piace e che vorresti raccontare direttamente. Se ti viene data la possibilità, lo fai".

Come nasce questo film?

"Dall’idea di due sceneggiatori, Michela Abatantuono e Laura Prando, che insieme ai produttori mi hanno proposto questa storia, già sviluppata con una prima stesura di sceneggiatura. Nel momento in cui ho deciso di accettare, ho iniziato a lavorare con loro per renderla un po’ più aderente alle mie esigenze,visto che dovevo dirigerla".

Come si dipana Tre di troppo?

"Il film è incentrato su una coppia di cinquantenni – io, nel ruolo di Marco, e Virginia Raffaele, in quello di Giulia –, che ha deciso di non avere figli. Per una specie, chiamiamola così, di maledizione o per magia, che è più natalizio, si ritrovano in casa tre ragazzini, che di fatto sono i loro figli. Marco e Giulia scoprono di avere una vita parallela, come se facessero un salto di dimensione, una parte fiabesca. Così cominciano a vedere come sarebbe stata la loro vita, se avessero avuto dei figli. Questo pretesto narrativo diventa quindi occasione per ridere, emozionare, divertirsi e guardare quello che oggi è diventata la genetorialità".

Insomma, una commedia per famiglie?

"Per tutti, anche per chi non ha figli, affronta il tema della genetorialità sia che si decida di avere o non avere figli. E’ come se fossero due film in uno, si raccontano i due lati della medaglia".

Cos’ha ora in lavorazione?

"Per il futuro ho tante cose non definite, ma non ne posso parlare perché non sono state ancora fissate. Adesso sono molto concentrato su questo film, pronto da un po’. C’è voglia e bisogno di riportare la gente al cinema, di uscire di casa e stare insieme".

Qual è il suo augurio per il 2023?

"Che sia un anno migliore del precedente. Poi dipende da quello che è stato l’anno trascorso, in linea di massima, se è meglio di quello prima, va sempre bene. E comunque auguro che le sale siano piene di spettatori".

Riccione invece compie cento anni di autonomia comunale, cosa augurarle?

"Le ho già fatto gli auguri, che dire ancora: ha cent’anni portati benissimo. Ci vediamo per festeggiare i prossimi cento e tanti altri ancora".