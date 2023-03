Faccia a faccia coi ladri: "Li ho messi in fuga"

Hanno fatto il giro degli appartamenti. In poche settimane hanno ’visitato’ tre case della stessa palazzina sulla via Emilia, a Santarcangelo. L’ultimo blitz dei ladri è avvenuto venerdì sera, intorno alle 21. "Per fortuna avevo deciso di installare l’allarme, dopo i recenti furti compiuti nelle altre case. L’antifurto mi ha salvato...", racconta la proprietaria dell’appartamento dove i malviventi hanno tentato di fare irruzione. Ieri mattina la donna, una 69enne che vive sola, è andata a fare denuncia dai carabinieri. E’ ancora sotto choc, dopo il faccia a faccia con i ladri di venerdì sera.

"Ero in casa, nella sala a guardare la televisione – racconta la 68enne – quando sul telefonino è arrivato il messaggio di notifica dell’antifurto, che segnalava un tentativo di effrazione della finestra in una stanza. Sono andata a controllare pensando di aver lasciato una finestra aperta: era tutto a posto, ho immaginato fosse stato un errore. Tornata in sala, dopo pochi minuti è arrivata una seconda notifica. Segnalava la forzatura della finestra del bagno. Ero certa che la finestra fosse chiusa, sono andata a vedere. La finestra era a posto, ma quando ho alzato la serranda ho sentito alcuni rumori. Così sono andata sulla terrazza da cui si accede dalla stanza da letto, a vedere. Ho sentito delle voci, all’improvviso mi sono accorta che sul tetto del capannone adiacente alla casa c’erano tre persone. A quel punto ho iniziato a gridare, per spaventarli: ho chiamato i carabinieri, stanno per arrivare". I ladri si sono dileguati urlando: "Ce ne andiamo subito". Sono fuggiti a mani vuote. È la terza volta che i malviventi ’visitano’ la stessa palazzina sulla via Emilia. A dicembre avevano già tentato due colpi, prima in un appartamento al secondo piano e poi, pochi giorni dopo, in uno al primo. Venerdì l’ennesimo furto, nell’altro appartamento al primo piano abitato dalla 68enne. La palazzina è di proprietà della stessa famiglia, "negi altri tre appartamenti abitano i miei parenti – conclude la donna – Dopo i furti di dicembre ho fatto montare l’antifurto ed è stata la mia salvezza: senza l’allarme, mi sarei ritrovata faccia a faccia con i ladri in casa mia".

Ma i ladri venerdì sono entrati in azione anche a Novafeltria. In un’abitazione, dopo aver forzato una finestra e rovistato ovunque, hanno rubato gioielli e contanti per un valore di oltre 2mila euro. I proprietari si sono accorti del colpo al rientro a casa. I ladri hanno ’visitato’ anche un’abitazione vicina, ma senza riuscire a rubare. Sui furti indagano i carabinieri di Novafeltria.