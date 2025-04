Faccia a faccia con i cittadini: "Via Ovidio al centro del confronto"

"Gli appuntamenti tra cittadinanza e amministrazione sono fondamentali per costruire insieme una città più vivibile". Così il sindaco Filippo Giorgetti commenta il ciclo di incontri che l’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina sta portando avanti anche in questa primavera. "Sono momenti a cui teniamo molto – aggiunge – perché ci permettono di ascoltare i cittadini, confrontarci e trovare insieme soluzioni concrete ai bisogni delle diverse aree della città". In settimana, l’Amministrazione ha incontrato i residenti di via Ovidio per parlare dei cambiamenti alla viabilità e del restyling urbano. "È stato un confronto costruttivo, che ci ha fornito spunti utili su come intervenire nel modo migliore".

Altri incontri hanno riguardato il Parco Pavese, via Montenero – dove i cittadini hanno indirizzato le scelte sulla viabilità – e viale Pinzon, dove il senso unico è stato confermato proprio su istanza dei residenti. Non solo viabilità: "Abbiamo voluto coinvolgere anche gli studenti della scuola Panzini nella scelta della nuova colorazione della palestra – commenta il sindaco – Hanno scelto l’azzurro: un piccolo esempio di partecipazione consapevole". Nel frattempo, si è conclusa la formazione dei cinquanta volontari del progetto di controllo di vicinato, che a breve saranno operativi. "Prossimamente – conclude Giorgetti – incontreremo le famiglie di via Teano e zona Rio Pircio, per affrontare insieme il tema della sicurezza idraulica. Vogliamo continuare su questa strada fatta di dialogo, condivisione e presenza sul territorio".

a.d.t.