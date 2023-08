Faccia a faccia con i negozianti

Momento di incontro e di verifica a Palazzo Mancini con i rappresentanti delle categorie economiche della città da parte dell’amministrazione comunale. Presenti insieme alla sindaca Foronchi il vicesindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi, l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni e l’Assessora alla Polizia Municipale Claudia Gabellini. Si è esaminata la stagione attuale con le sue criticità ed il tema, al centro di polemiche nelle ultime settimane, della promozione turistica-commerciale di Cattolica. "La riunione convocata aveva due funzioni ben precise – dichiara il Vicesindaco ed Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi – primo confrontarsi con gli operatori economici per capire da loro eventuali necessità urgenti a cui provare a dare una risposta durante la stagione, secondo incominciare un confronto per la programmazione della promozione della città e degli eventi già in vista dei prossimi mesi. Durante l’incontro abbiamo confermato la necessità di puntare sempre di più sul target della famiglia e di ritenere strategici settori di turismo. Contestualmente ho inviato gli operatori economici a presentare un cronoprogramma di proposte sia sul fronte della promozione che sugli eventi".