Faccia a faccia con il ladro "Mia moglie l’ha messo in fuga"

Faccia a faccia con i ladri all’ora di cena. È accaduto l’altra sera a Novafeltria. Nel mirino dei malviventi la famiglia di Livio Cursi, ex consigliere comunale, attivista del comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’.

"Erano da poco passate le 21, quando sento gridare mia moglie – racconta Cursi – Un uomo era appena salito al primo piano scavalcando la recinzione e saltando sul terrazzo della camera, nella nostra casa in via Sant’Agata. Le urla di mia moglie devono averlo impaurito perché se n’è andato senza fare troppi danni, ma non si è nemmeno spaventato delle telecamere presenti". Di segnalazioni simili a quella di Cursi, ce ne sono state diverse, in questi ultimi giorni, in alta Valmarecchia: riguardano tutte tentati furti all’ora di cena. "Nella nostra abitazione hanno tagliato la rete della recinzione – continua Cursi – Il nostro sistema di videosorveglianza ha funzionato, riuscendo a filmare da vicino il ladro". Peccato che "di altre telecamere non ce ne siano in giro per Novafeltria".

Da qui l’appello di Cursi all’amministrazione: "La presenza di telecamere di videosorveglianza rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza, insieme a un sistema di illuminazione pubblica efficace. Servono allora telecamere nei punti nevralgici della città, nei varchi principali. Spero che questa richiesta venga presa in considerazione e accolta dalla nostra amministrazione".