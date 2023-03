Faccia a faccia con la giunta L’impegno del vescovo per famiglie in crisi e università

Monsignor Nicolò Anselmi a Palazzo Garampi. Ieri il nuovo vescovo di Rimini ha incontrato il sindaco Jamil Sadegholvaad e la giunta. Non è stata solo una visita di cortesia. Nell’incontro il vescovo si è confrontato con gli amministratori su vari temi. Tre questione su tutte: l’emergenza abitativa e l’aiuto alla popolazione più fragile; l’università, in particolare il tema di nuovi alloggi per gli studenti; infine la candidatura di Rimini a capitale della cultura italiana nel 2026. Monsignor Anselmi ha assicurato massima attenzione e sensibilità da parte sua, nella volontà di "intraprendere insieme al Comune un percorso condiviso" per il bene comune dei riminesi.

La disoccupazione e precariato, così come le difficoltà economiche di tante famiglie, secondo il vescovo diventano "ancora più profonde e drammatiche, quando sono legale a situazioni di solitudine". E lo stesso discorso vale per l’emergenza casa. A questi bisogni si deve rispondere certamente con i servizi, ma "anche – sottolinea Anselmi – consolidando lo spirito di comunità". Un tema che la Diocesi di Rimini intende affrontare nelle 117 parrocchie del territorio per rafforzare il senso di comunità che, osserva il vescovo, "rappresenta il benessere vero di ogni persona". Si è parlato a lungo di come la Diocesi potrà ’aiutare’ il Comune nella candidatura adi Rimini a capitale della cultura, e di università. A oggi esistono in città un solo studentato universitario pubblico (l’ex hotel Palace, 90 posti) e alcuni privati. Non bastano: l’impegno della Diocesi è trovare spazi da mettere a disposizione per poter realizzare altre strutture.

Al termine dell’incontro ieri ad Anselmi sono stati donati due libri: Una botta d’orgoglio, del nostro compianto Silvano Cardellini, e quello sulla Rimini distrutta dai bombardamenti. La visita di Anselmi si è conclusa col tour al Part, il museo d’arte moderna e contemporanea.

Manuel Spadazzi