Faccia a faccia tra Paganelli e i commercianti. Parcheggi, eventi e tasse tra i temi più ’caldi’

Quale futuro per il commercio a Santarcangelo? La crisi per i negozi si fa sentire, anche se meno rispetto ad altre città (anche vicine). Ma il commercio ha bisogno di un piano di rilancio. Problematiche e proposte saranno al centro dell’incontro Il futuro del commercio a Santarcangelo: idee, sfide, opportunità di sviluppo che si terrà questo venerdì (a partire dalle 14,30) nella sala Baldini della biblioteca. Luca Paganelli (nella foto), assessore alle attività economiche, ha invitato le associazioni di categoria e gli operatori a partecipare numerosi al faccia a faccia, il primo interamente dedicato al settore del commercio e dei pubblici esercizi da quando si è insediata la nuova giunta.

La pandemia prima e il caro-bollette poi hanno inferti duri colpi in questi anni al commercio, già messo a dura prova dalla concorrenza dei colossi del web. "A Santarcangelo la crisi del commercio si sente meno che altrove. Ma si sente. Il rischio desertificazione, che si porta dietro insicurezza, calo del decoro urbano e riduzione dei servizi, va affrontato". Nell’incontro di venerdì si parlerà tanto di parcheggi e raggiungibilità, ma pure di tasse e misure per il sostegno economico alle attività, di azioni di promozione e marketing, degli eventi della città, della revisione dei diversi regolamenti (dai dehor al decoro e alla pulizia), fino alla nuova Ztl. Un faccia a faccia che servirà a mettere sul tavolo "i problemi e le proposte" per il commercio.