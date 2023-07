Faccia a faccia tra sindacati e maggioranza

Faccia a faccia tra maggioranza e sindacati. Nei giorni scorsi Pdcs, Noi per la Repubblica e Domani Motus Liberi hanno incontrato Csdl, Cdls e Usl "per un confronto diretto ed approfondito – spiegano dalla maggioranza – sull’assestamento di bilancio, che verrà portato all’attenzione del Consiglio grande e generale la prossima settimana per l’approvazione". Le organizzazioni sindacali, confermando la propria posizione su alcuni punti del provvedimento, "hanno rinnovato i propri auspici affinché, assieme al governo, si definisca quanto prima l’accordo per il rinnovo contrattuale della pubblica amministrazione". Larga parte del confronto si è concentrata sull’analisi della proposta delle residenze fiscali non domiciliate. "Abbiamo ribadito la piena disponibilità a valutare correttivi o modifiche dove necessario, per dare maggiori garanzie alla cittadinanza e favorire il rilancio dell’economia della nostra Repubblica. Concordiamo sulla possibilità di analizzare, assieme al governo e alle forze sindacali, le problematiche relative alle politiche dei redditi, al fine di proporre soluzioni comuni". Lunedì la maggioranza incontrerà le associazioni di categoria.