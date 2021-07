Rimini, 22 luglio 2021 - Paolo Brici, 62 anni, è uno dei medici riminesi che ha scelto di non vaccinarsi contro il Covid. Dopo aver lavorato all’ospedale Infermi, nel reparto di medicina d’urgenza, da cinque anni è libero professionista. E’ tra i dottori che hanno ricevuto più di un sollecito dall’Ausl a immunizzarsi. E’ seguito, come tanti altri sanitari non vaccinati, dall’avvocato Luca Ventaloro. Nonostante gli ultimatum dell’azienda sanitaria "io non intendo vaccinarmi".

Perché è contrario?

"Perché questi vaccini contro il Covid, tutti, in realtà sono medicamenti che non evitano il contagio ma riducono gli effetti della malattia. Chi è stato vaccinato può comunque contrarre il virus e contagiare. Non lo dico io, lo dicono gli studi fatti finora".

Ma lei, da medico, non ha paura così di mettere in pericolo la salute dei suoi pazienti?

"Vale per i sanitari come per tutti. Ogni medico deve comportarsi secondo coscienza. Sono contrario all’obbligo e a questa campagna che ci vuole tutti vaccinati. Basta caccia alle streghe. Piuttosto bisognerebbe investire di più sulla ricerca per trovare cure efficaci contro il virus".

Non teme di restare infetto?

"No, non ha paura di questo virus. Se verrò contagiato affronterò la malattia".

Ha avuto contagi in famiglia?

"No, nessuno. Abbiamo osservato delle precauzioni, io ho cercato di prevenire il virus assumendo anche dei funghi immunostimolanti. Ma il tema è un altro".

Quale?

"Si guarda al vaccino come unica arma, non si parla abbastanza delle reazioni avverse. Il vaccino anti-Covid può anche causare miocarditi, soprattutto nei ragazzi. I casi sono rari ma ci sono e sono in aumento, lo riconosce anche l’Ema (l’agenzia europea del farmaco)".

