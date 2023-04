Facevano sparire i soldi degli spacciatori Condannati otto agenti della polizia locale

di Francesco

Zuppiroli

Otto condanne su otto imputati. Arriva al traguardo il primo grado del processo a carico degli agenti della polizia locale di Rimini, alla sbarra perché accusati di aver derubato negli anni alcuni pusher da loro perquisiti, redigendo falsi verbali per ’insabbiare’ le condotte illecite. Comparsi ieri davanti al Tribunale in seduta collegiale, nei confronti degli otto agenti la giudice presidente Fiorella Casadei ha pronunciato sentenza di condanna per oltre trent’anni complessivi di reclusione, contro i 70 totali chiesti dall’accusa nella persona del sostituto procuratore Davide Ercolani. Volti scuri e teste chine per gli otto imputati, agenti del nucleo Ambientale della polizia municipale alla sbarra a vario titolo per i reati di peculato, abuso di ufficio, passando per falso in atto pubblico, distruzione e occultamento di atti e ispezioni personali arbitrarie nei confronti di cittadini extracomunitari sospettati di spaccio.

LE CONDANNE

Per gli imputati, difesi dagli avvocati Massimiliano Annetta, Roberta Rossi e Stefano Caroli, sono arrivate condanne che oscillano da sei a due anni, così ripartite: sei anni e cinque mesi per l’assistente di polizia locale Massimo Vaccarini; cinque anni e due mesi per il sovrintendente Gilberto Guidi; quattro anni e sei mesi per il sovrintendente Guglielmo Parise; tre anni e dieci mesi ciascuno per l’assistente Giacomo Cilio e l’assistente Giacomo Morri; due anni e dieci mesi ciascuno per l’assistente capo Franca Grisi e l’agente scelto Giuseppe Marchitelli e due anni e sei mesi per l’assistente Marco Succi. I reati per cui è arrivata ieri in primo grado la sentenza di condanna (abuso d’ufficio, peculato, falso in atto pubblico e distruzione di atti) sarebbero stati commessi dagli imputati nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016 e ricostruiti attraverso le indagini della guardia di finanza, secondo cui gli agenti della municipale avrebbero approfittato della propria posizione per sottrarre somme di denaro agli spacciatori che stavano perquisendo nell’ambito delle numerose operazioni antidroga svolte dal nucleo, come la ’Kebab Connection’ a Borgo Marina.

NELLE PIEGHE

DELLA SENTENZA

Per tutti gli imputati, poi, il Tribunale ha riconosciuto e concesso le attenuanti generiche, assolvendo alcuni agenti per capi di imputazione a loro ascritti perché nel frattempo prescritti o per non aver commesso il fatto. Oltre però all’ordine per tutti gli imputati di pagare le spese processuali, il Tribunale ha previsto anche diverse pene accessorie per alcuni degli agenti. Nello specifico Vaccarini, Parise, Guidi, Marchitelli, Cilio e Morri sono stati interdetti dai pubblici uffici rispettivamente per dieci anni i primi tre e cinque anni gli altri. Sempre nei confronti di Vaccarini, Parise, Guidi, Marchitelli, Cilio e Morri il giudice ha disposto anche la confisca di somme di denaro sino al valore stimato nelle imputazioni per cui sono stati condannati (alcune migliaia di euro), nonché la riparazione pecuniaria (escluso da questa pena accessoria il Marchitelli). Ancora, nei confronti di Parise, Vaccarini, Cilio, Guidi e Morri il Tribunale ha disposto anche il licenziamento o meglio estinzione del rapporto di lavoro in qualità di pubblici ufficiali che, come per le pene detentive, non sarà esecutivo sino a quando la sentenza non andrà in giudicato.

PAROLA ALLA DIFESA

Non è, infatti, finita qui. A seguito della sentenza, pronunciata nel silenzio solenne dell’aula del tribunale, nessuno degli imputati – che hanno sempre respinto le accuse – ha voluto commentare la decisione dei giudici. Il solo avvocato difensore Massimiliano Annetta ha voluto garantire che: "Questo è solo il primo tempo. Ne riparleremo dopo i novanta minuti". Metafora calcistica a preludio di un ricorso in appello da parte della difesa.