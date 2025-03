Faetano, farmacia chiusa per inventario

Questa settimana tocca alla farmacia di Faetano abbassare le serrande. Per inventario. Domani, infatti, la farmacia del Castello resterà chiusa al pubblico. Lo fa sapere l’Istituto per la sicurezza sociale che ricorda ai cittadini "che durante la chiusura si potrà usufruire delle restanti sei farmacie del territorio – sottolineano dall’Istituto – compresa quella di Cailungo, all’interno dell’ospedale di Stato, che effettua orario di apertura 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno". Ma non solo. Perché l’Istituto per la sicurezza sociale ricorda anche che nella farmacia di Città, in via Donna Felicissima al numero 21, "è possibile – spiegano – usufruire del distributore automatico di parafarmaci h24 con teleassistenza da parte di un farmacista". Dopo un giorno di chiusura per inventario, già da giovedì la farmacia di Faetano riaprirà al pubblico.