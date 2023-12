Falegnami e non solo per l’Adriatic sea

Adriatic Sea, azienda di San Clemente leader nella progettazione, costruzione, installazione di impianti di depurazione e di acquari è alla ricerca di vari collaboratori da assumere a tempo determinato e con orario a tempo pieno. La prima figura riguarda un operaio di produzione generico. Altre ricerche sono orientate verso persone con qualifica di falegname, di frigorista e installatore, di vetraio che abbiano avuto esperienza nelle stesse mansioni. In tutti questi casi sono richiesti la patente B e il patentino di carrellista. L’ultima ricerca riguarda un addetto alle pulizie, per il quale basta la patente B. Questi annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’ e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.