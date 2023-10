Falsa partenza. Ricorso al Tar contro il parcheggio Tripoli: il cantiere è a rischio

Promesso da anni. Con il cantiere annunciato finalmente in partenza da questo mese. Ma i lavori del maxi parcheggio Tripoli rischiano di bloccarsi ancor prima di iniziare, a causa di un contenzioso legale. Una brutta tegola per Palazzo Garampi, che ha previsto un investimento di 12,6 milioni (finanziato da fondi statali) per poter costruire il parcheggio interrato da 320 posti, necessario a dare una risposta alla carenza di posti auto nella zona di Marina centro dopo la realizzazione del Parco del mare. I lavori erano stati assegnati dal Comune al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Acreide e Consorzio stabile Cantiere Italia.

La doccia gelata è arrivata con il ricorso presentato dal Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi, che aveva partecipato al bando per aggiudicarsi i lavori. La società ha impugnato al Tar gli atti con cui il Comune di Rimini ha assegnato l’opera. Il Consorzio italiano costruzioni ha presentato un ricorso urgente, con la richiesta ai giudici del tribunale amministrativo regionale dell’immediata sospensiva del provvedimento di aggiudicazione. La prima udienza si svolgerà entro la fine del mese. Peccato che a giorni dovessero iniziare i primi lavori per l’opera in piazza Tripoli, propedeutici allo spostamento di tutti i sottoservizi. Una prima e necessaria fase del cantiere, in vista della realizzazione del nuovo parcheggio, che il Comune contava di avere pronto entro l’estate del 2025.

Cosa accadrà adesso? Se i giudici non accoglieranno la richiesta di sospensiva, il cantiere inizierà regolarmente. Se invece il Tar lo accoglierà e decreterà la sospensiva, i lavori non potranno partire. A quel punto Palazzo Garampi sarà costretto ad attendere che i giudici si pronuncino nel merito del contenzioso, con un ritardo di parecchi mesi per il cantiere. Sarebbe un bel guaio per un’opera che rappresenta una delle prime mosse della giunta Sadegholvaad, per risolvere il problema della carenza di posti auto in zona mare. Oltre al parcheggio interrato – che sarà dotato di rampe laterali per l’accesso – nel progetto sono previste anche la riqualificazione di piazza Marvelli e la realizzazione di una nuova rotatoria, all’incrocio tra via Tripoli e viale Regina Elena.

Manuel Spadazzi