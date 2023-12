False generalità fornite ai carabinieri 28enne arrestato

È stato notato dai carabinieri della compagnia di Riccione mentre con fare sospetto si aggirava per il centro della Perla Verde prima ancora dell’alba. Così è iniziato l’intervento che giovedì mattina, intorno alle 6, ha portato all’arresto di un 28 enne brasiliano che avrebbe fornito ai militari dell’Arma false generalità per non farsi identificare. Lui che in Emilia-Romagna non si sarebbe dovuto trovare a causa di un divieto di dimora sul territorio regionale per vecchi reati di furto. Il 28enne ha cercato di eludere le forze dell’ordine, ma una volta riconosciuto per lui sono scattate le manette e un processo per direttissima a seguito del quale l’arresto è stato convalidato.