False mail per il pagamento della vacanza: "Attenti alle truffe: è boom di segnalazioni"

"Ci spiace comunicare che il pagamento non risulta ancora effettuato. Si prega di farlo il prima possibile". Ricevere una mail di questo tipo a una manciata di giorni dalla partenza del viaggio, potrebbe far tremare anche i più lucidi. Ma attenzione, avverte Federconsumatori, si tratta di una truffa bella e buona. "Con i passati ponti di aprile e maggio abbiamo ricevuto presso i nostri sportelli diverse segnalazioni di email truffa, che imitano noti portali, soprattutto Booking.com, chiedendo di effettuare nuovamente pagamenti non andati a buon fine. Le email giungono pochi giorni prima della partenza, soprattutto a chi ha prenotato soggiorni all’estero". In questo caso i dettagli fanno la differenza anche perché la grafica delle mail si avvicina molto a quella dei portali di prenotazione online, e potrebbe trarre in inganno. Nella mail c’è un link. Cliccarlo significa cadere nella rete dei truffatori, infatti, spiegano dall’associazione, queste mail servono a "reindirizzare i pagamenti su altri siti, spesso privi di ogni basilare parametro di sicurezza". E a quel punto addio soldi. "In caso vi siano cittadini che hanno cliccato e subito la truffa, non esitino a contattarci per ricevere assistenza. Federconsumatori chiede maggiore attenzione nei confronti delle modalità con cui avvengono nell’ultimo periodo le truffe, tramite phishing e smishing. Nel primo caso "i truffatori inviano e-mail che sembrano provenire da fonti affidabili, come banche, agenzie di viaggio, noti portali di prenotazione, imitandone in tutto e per tutto la grafica, chiedendo informazioni personali e finanziarie degli utenti, doppi pagamenti, cauzioni o garanzie". Nel secondo caso "i raggiri viaggiano via Sms. I messaggi sono creati ad arte per ingannare i viaggiatori, spingendoli a cliccare su link pericolosi, che sottraggono informazioni personali, rimandano anche in questo caso a richieste di pagamento o fanno partire il download di virus e malware".