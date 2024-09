False offerte su abbonamenti per gli autobus

Attenzione alle fake news che circolano in rete. Ad essere colpita dalle classiche ‘bufale’ di internet questa volta è Start Romagna, l’azienda di trasporto pubblico che opera anche in provincia di Rimini. Da inizio agosto sono state tantissime le segnalazioni che fanno riferimento a post di Facebook e che promettono abbonamenti gratuiti per bus o treni regionali per tutti i residenti dell’Emilia Romagna. Un’offerta molto allettante che in realtà si è rivelata essere una vera e propria truffa. Si tratta di una falsa campagna di comunicazione di ‘Mi muovo’, lanciata sulla piattaforma da profili falsi per ottenere soldi o rubare l’identità degli ignari utenti che hanno avuto un eccesso di fiducia nella rete.

Il falso messaggio può facilmente trarre in inganno perché riporta l’immagine della tessera regionale ‘Mi muovo’ e promette sei mesi di abbonamento gratuito attraverso un’offerta da attivare subito. E’ fondamentale non cliccare sui link riportati nella comunicazione e controllare sempre precedentemente sul sito della Regione e quello della mobilità per verificare se siano attive o meno iniziative di risparmio per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Ad esempio con l’iniziativa Salta su, l’Emilia Romagna offre un abbonamento gratuito per studenti residenti in regione, che scelgono di andare a scuola utilizzando bus e treni regionali. Una misura che lo scorso anno ha fatto viaggiare gratuitamente oltre 220mila ragazzi con un risparmio per le famiglie che supera i 47.5 milioni di euro.

f.t.