False recensioni per vendicarsi del ristorante: condannato un altro leone da tastiera

Rimini, 28 febbraio 2024 – La Rete dell’odio. Quello covato tra le pieghe di un risentimento latente e la brama di vendicarsi del risorante ’reo’ di non avergli servito da bere, onorando così il contratto di servizio di mensa stipulato invece con l’azienda per cui l’uomo lavorava. È nato così due anni fa l’astio da parte di un autista di Start Romagna nei confronti del ristorante Artrov, verso il quale, per vendetta di quel torto, l’autista di lì a poco ha cominciato a scagliare offese di ogni tipo, recensioni negative, denigratorie, sia verso locale che i dipendenti, affidando a una babele di profili falsi le cattive recensioni su Internet.

È per la diffamazione a mezzo Internet che infine pochi giorni fa nei confronti dell’autista il Tribunale di Rimini ha emesso un decreto penale di condanna a due mesi (pena sospesa) quale punto di arrivo dell’indagine innescata a seguito dello tsunami di offese con la denuncia presentata dai titolari dell’Artrov alla polizia postale. Ma andiamo con ordine.

È il 2022 quando il ristorante Artrov durante un normale servizio di mensa per il personale di Start Romagna – con cui gli accordi sono di non servire alcun tipo di alcolici ai dipendenti – si ritrova a scontrarsi con la reticenza e aggressività dell’autista. L’uomo infatti si rivolge ai camerieri per chiedere dello spritz e poi una birra. Ma è al rifiuto del personale di servirgli gli alcolici che inizia l’escalation di rabbia. L’autista prima inizia a inveire contro il personale, sostenendo che "così fan tutti". Non solo. A corroborare la propria ’nomea’ di persona al di sopra delle regole, l’uomo si sarebbe addirittura "vantato", ricorda il titolare dell’Artrov Riccardo Bianchini, di essere finito sotto inchiesta per truffa da parte dei carabinieri in cui erano finiti implicati tredici autisti di Start, accusati in quelle circostanze di fingere di caricare portatori di handicap per gonfiarsi lo stipendio. Nonostante però le insistenti richieste dell’autista per farsi servire alcol "noi non cedemmo", ricorda ancora Bianchini.

Fu dopo un mesetto dall’accaduto però che su Internet iniziarono a fioccare le recensioni negative, offensive, denigratorie nei confronti di locale e dipendenti. Così, assistiti dall’avvocato Cristiano Pompili, i titolari dell’Artrov si sono rivolti alla polizia postale con regolare denuncia, con le successive indagini che portarono proprio all’autista di quell’episodio. Stando a quanto raccolto dagli investigatori, l’autista avrebbe ricorso a diversi profili sotto falsi nickname e diversi numeri di telefono per riuscire a pubblicare il maggior numero possibile di recensioni negative contro il ristorante per screditarlo.

"Può capitare di sbagliare – ha commentato all’esito della sentenza il titolare dell’Artrov Riccardo Bianchini, che non ha voluto costituirsi parte civile nel procedimento –, un imprenditore serio di adopera per rimediare. Ma nascondersi dietro all’anonimato, non rispettando le regole non lo abbiamo tollerato. Credo infatti che sia necessaria una regolamentazione inerente alle recensioni, di cui al giorno d’oggi se ne fa sempre più spesso un uso troppo poco onesto".