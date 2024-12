False recensioni. Scatta la denuncia

False recensioni sul web: scatta la denuncia da parte di una ristoratrice. La vicenda, che ha come protagonista la titolare di una pizzeria di Cattolica, sta facendo molto discutere dopo la pubblicazione di un post sul gruppo Facebook "Chiacchiere tra cattolichini". "Stasera – racconta la titolare del locale – sono entrati 4 ragazzi. Mentre consumavano" i giovani hanno incominciato a comportarsi in maniera volgare "mentre altri clienti cenavano in tranquillità. Mi sono permessa di riprenderli perché mi sembrava doveroso intervenire per il rispetto e il decoro del locale. Per ricompensa mi sono ritrovata 4 belle recensioni su Google per screditare il mio locale. Le suddette persone – spiega la ristoratrice – sono già state segnalate e denunciate presso le autorità competenti". "Mi dispiace per l’accaduto – aggiunge l’autrice del post – ma non è possibile tollerare comportamenti scorretti e disdicevoli".