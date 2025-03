False volontarie in Fiera. Denunciate dai carabinieri

Stop alle finte volontarie che si aggirano alla Fiera per chiedere donazioni. È successo anche durante il Mir, il salone dedicato alle tecnologie per la musica e l’intrattenimento, terminato martedì. I carabinieri sono intervenuti per fermare un gruppo di donne che chiedevano ai visitatori donazioni per inesistenti associazioni benefiche. Le sette donne, tutte di nazionalità romena (età media 30 anni) si presentavano come le volontarie di un’organizzazione impegnata a promuovere l’accessibilità alle vacanze per disabili. Per rendere più credibile la loro storia, mostravano ai passanti cartelline con i loghi di un’associazione realmente attiva in Francia, ma totalmente ignara della raccolta fondi. Scoperte dalle forze dell’ordine, le donne sono state identificate e denunciate per esercizio molesto dell’accattonaggio. Questo episodio non è un caso isolato: già in passato la Fiera era stata teatro di situazioni simili. A febbraio, durante Key Energy, l’inviato di Striscia la notizia Moreno Morello aveva raccontato un caso analogo. Alcune donne fingevano di essere non udenti per raccogliere denaro a favore di presunti centri per bambini poveri inesistenti. L’inviato di Striscia aveva intercettato due ragazze che si fingevano sorde e cercavano di spillare soldi ai visitatori. Un complice di Morello aveva messo in scena un diversivo svelando la truffa. Resasi conto di essere stata smascherata, una delle donne aveva cercato di dileguarsi tra la folla. In seguito al servizio di Striscia la notizia, in Fiera erano intervenute le forze dell’ordine, sia carabinieri sia polizia di Stato, per fare luce sull’accaduto. E i controlli si sono ripetuti al Mir, portando alla denuncia di sette donne.