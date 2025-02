Falsi bagagli smarriti in vendita a 2 euro con l’aeroporto di San Marino: è la nuova truffa online

Rimini, 27 febbraio 2025 – “L’Aeroporto di San Marino mette in vendita bagagli smarriti a soli 2 euro. Ordina ora”. Che ci sia qualcosa che non va su quell’annuncio su Facebook è evidente. Ma chiaramente non tutti sanno che la piccola Repubblica non ha un aeroporto in territorio. Tutto suo. E su questo evidentemente punta chi ha messo quel post sui social. Con tanto di valanghe di valigie in bella mostra, fotografate e pronte per essere spedite agli acquirenti. Si tratta di una truffa bella e buona. Nella quale si racconta che “ogni anno – si legge nel post – i magazzini dell’Aeroporto di San Marino accumulano molte valigie smarrite o dimenticate, che l’aeroporto può smaltire dopo sei mesi di stoccaggio. Per evitare i costi di smaltimento dei bagagli smarriti, si è deciso di venderli alla cifra simbolica di 2 euro”.

C’è pure un link sul quale cliccare per perfezionale l’acquisto. Link che è consigliato evitare come la peste. Il cliente è reindirizzato a un sito che presenta le grafiche dell’aeroporto di Rimini. Sono pubblicati, per rendere il tutto più convicente, anche finti commenti positivi da parte di chi giura di avere già acquistato. Facendo pure un affarone. Al termine è necessario inserire i dati della propria carta di credito per completare l’acquisto. Qui sta la truffa.

E sono decine nell’ultimo periodo quelle che riguardano da vicino San Marino. Molte segnalate proprio dagli utenti più assidui dei social. Ultima quella di una nota catena di negozi di abbigliamento, per altro nemmeno presente a San Marino, pronta a liquidare l’eccesso di capi. Altre anche più ’istituzionali’ come accaduto appena qualche giorno fa.

Al centro i capi di Stato del Titano indicati da un sito internet come i promotori di una piattaforma di investimento. Anche in quel caso tutto orchestrato nel dettaglio: una grafica del sito quasi identica a quella del portale di San Marino Rtv e foto in bella vista dei Capitani Reggenti.

“Un tentativo di truffa – spiegano prontamente dalla Segreteria Istituzionale – Il link del sito, che si rifà al dominio sanmarinonewstoday.com, parla di una nuova piattaforma di investimento, la cui introduzione viene attribuita ai capi di Stato sammarinesi, in collaborazione con importanti aziende italiane e invita a cliccare su un link in cui sono richiesti dei dati personali”. Sul sito si cerca di attrarre i visitatori scrivendo che già molti cittadini guadagnano milioni di euro grazie a questa piattaforma. Si tratta di “una assoluta fake news e di un tentativo di truffa immediatamente segnalato alle forze dell’ordine e ai legali della San Marino Rtv per procedere all’oscuramento del sito e a tutti gli accertamenti del caso per identificare i responsabili”. Bagagli a 2 euro, capi d’abbigliamento svenduti, investimenti con testimonial di lusso. Sui social sembra valere tutto, l’importante è non cascarci.