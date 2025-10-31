Falsi di lusso in hotel. Scoperto deposito di borse ’tarocche’

Anziché la camera di un albergo, sembrava la vetrina di una boutique di lusso. Agli agenti della polizia locale di Rimini, intervenuti per un controllo in un hotel di Marina centro, è bastato poco per capire di trovarsi davanti a veri e propri falsi d’autore. La camera ispezionata era infatti piena di borse griffate: Gucci, Prada, Moncler, Louis Vuitton... tutte rigorosamente false, ma messe lì a far bella figura come se fossero autentiche.

L’uomo che occupava la stanza, un 55enne straniero irregolare sul territorio italiano, non ha fatto storie quando gli agenti in borghese gli hanno chiesto di mostrare la merce. Con molta tranquillità, ha preso e ha consegnato 64 borse, tutte recanti i marchi più prestigiosi al mondo, ma tutte, appunto, contraffatte. Quando gli è stato chiesto di presentare le fatture che avrebbero certificato la legittima provenienza e l’autenticità delle borse, l’uomo non ha potuto fare altro che alzare le spalle. Nessuna documentazione, nessun giustificativo, solo prodotti rubati al mercato legale.Immediato il sequestro di tutta la merce. Le 64 borse, dal valore commerciale che, se fossero state originali, avrebbero potuto fruttare una bella somma, sono state sequestrate dalla polizia locale riminese e messe sotto vincolo di sequestro penale. Il 55enne, che già non era in regola con il soggiorno in Italia, è stato quindi portato negli uffici del comando della polizia locale per i rilievi fotodattiloscopici.

Non solo un controllo di routine, quindi, ma una vera e propria operazione contro il fenomeno della contraffazione, che ormai rappresenta una piaga non solo per l’economia legale, ma anche per i consumatori, che rischiano di essere ingannati. Il sospetto è che la stanza d’albergo fosse usata come magazzino dove stipare la merce in attesa di trasferirla sugli scaffali di qualche negozio etnico di Borgo marina o dei viali delle Regine, dove i ’tarocchi’ spesso abbondano e dove non è raro imbattersi in prodotti contraffatti.