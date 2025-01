Falso allarme: le esche sospette erano mangime per volatili

Non erano esche avvelenate ma semplici ‘bocconi’ che qualche residente aveva depositato all’interno del Parco del Gelso, a Igea Marina, con l’obiettivo di sfamare gli animali. E’ il risultato, rassicurante, degli approfondimenti effettuati dall’amministrazione comunale, scattati dopo le segnalazioni arrivate da un cittadino.

"Informiamo circa l’esito delle analisi, condotte tempestivamente dalla polizia municipale – segnala l’amministrazione in una nota – su alcune esche rinvenute al parco del Gelso: non si tratta di ‘polpette’ velenose confezionate per nuocere agli animali da affezione, come inizialmente sospettato, bensì di mangime confezionato da una cittadina per alimentare i volatili che popolano l’area".

Poi l’invito: "Pur scongiurata la sgradita eventualità di esche realizzate per far del male ai nostri amici a quattro zampe – aggiungono dal Comune – si ricorda tuttavia che è fortemente sconsigliato dare da mangiare agli animali selvatici: una piccola attenzione nell’interesse della salute della fauna e del benessere dello stesso ecosistema".

Il rinvenimento era avvenuto qualche giorno fa, quando uno dei tanti residenti della zona, mentre passeggiava col proprio cane al parco, ha rinvenuto la bellezza di quattordici bocconi, in vari punti dell’area. Comprensibilmente preoccupato dal fatto che potesse trattarsi di bocconi avvelenati, l’uomo, oltre ad aver stoppato al volo il proprio cane che stava per azzannare il cibo, ha allertato la polizia locale.

La quale ha a sua volta subito allertato anche le Guardie ecozoofile, intervenute direttamente al Parco del Gelso, dalle cui prime verifiche era in verità emerso che potesse trattarsi di mangime per piccoli animali. Era necessaria comunque una verifica definitiva da parte del laboratorio analisi, dalla quale è arrivato il responso: nessun allarme, l’avvelenatore seriale (che aveva già colpito in passato nella città di Panzini) non è tornato all’opera.