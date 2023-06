Famiglia svaligiata dai ladri mentre dorme

Ladri in azione in Valmarecchia. Da Santarcangelo a Verucchio, passando per Poggio Torriana, ladri scatenati nell’ultima settimana. I soliti ignoti hanno messo a segno vari blitz, alcuni riusciti, altri andati a vuoto, specialmente in villette e appartamenti.

Nella notte tra domenica e lunedì, i ladri hanno colpito un’abitazione di via Brocchi, a Verucchio, mentre gli inquilini (una famiglia composta da padre, madre e da una bambina) dormivano tranquillamente nella camera da letto al secondo piano. Verosimilmente tra l’una e le due, secondo il racconto delle vittime, gli sconosciuti hanno forzato la porta finestra al piano terra praticando due fori con un trapano. A quel punto sono riusciti a sollevare la maniglia e a introdursi in casa, iniziando a rovistare in cerca di oggetti preziosi da rubare. Il tutto facendo attenzione ad evitare rumori e a svegliare la famigliola che dormiva al piano di sopra senza sospettare di nulla. Ingente il bottino: sono stati svuotati i portafogli e portati via due anelli, bracciali e un orologio, mentre non sono stati toccati smartphone e tablet. Gli inquilini si sono accorti di essere stati derubati solo il mattino seguente, una volta svegli. Hanno presentato immediatamente una denuncia ai carabinieri. Altri furti si sono verificati nei giorni precedenti sempre nella stessa zona.

Altre segnalazioni arrivano invece da San Martino dei Mulini, a Santarcangelo, ma in questi casi si tratta di colpi non andati a buon fine. Il primo tentativo si è consumato nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì, non lontano dall’ex dancing Tre Stelle. I ladri, spaventati dall’abbaiare dei cani, sono stati costretti ad allontanarsi. Secondo tentativo la stessa notte sempre a San Martino, in via Gualdo. Qui i soliti ignoti sono riusciti a forzare una finestra, non prima di aver ricavato una via di fuga tagliando una recinzione. Qualcosa però deve averli convinti a desistere e a rinunciare al furto.

I residenti della zona non nascondono la loro preoccupazione per il susseguirsi delle effrazioni (riuscite o meno) registrate negli ultimi mesi. Alcuni di loro sono intenzionati a chiedere un incontro all’amministrazione comunale di Santarcangelo per fare il punto della situazione, e per invocare maggiori controlli nella zona. Sui furti messi a segno negli ultimi giorni indagano i carabinieri. Il consiglio è di segnalare tempestivamente persone e movimenti sospetti alle forze dell’ordine.