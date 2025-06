Famiglia vince vacanza a Viserba

Dai monti al mare. Può accadere di mangiare un fritto di pesce con gli sci ai piedi e vincere un soggiorno in un albergo di Viserba. È successo a una famiglia di Villa di Fiemme, frazione di Cavalese, che si sta godendo una vacanza gratuita all’hotel Mirabel, gestito da Chiara Canini e dalla sua famiglia. Tutto nasce dal gemellaggio tra il comitato turistico Borgo Viserba con Cavalese. In gennaio una delegazione viserbese ha portato in Trentino uno stand promozionale. Per ogni 10 euro spesi si otteneva un gettone per partecipare all’estrazione. La famiglia Berti ha estratto un buono per sei giorni in pensione completa all’hotel Mirabel.