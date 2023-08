Famiglie in coda per un aiuto "Già 700 si sono rivolte a noi per pagare bollette e affitto"

di Manuel Spadazzi

Il caro bollette, l’inflazione, l’aumento dei mutui pesano sempre più sulle tasche dei riminesi. Da gennaio Palazzo Garampi "ha già stanziato oltre 262mila euro a famiglie in difficoltà – fa il punto Kristian Gianfreda, assessore al welfare – Abbiamo aiutato 260 famiglie, di cui 125 con minori. E tante ne aiuteremo ancora: ci aspetta un autunno difficile". Ma al di là dei numeri, "è la complessità dei casi delle persone che si rivolgono ai nostri uffici che sta diventando sempre più problematica. Specie per quanto riguarda il tema della casa. Oltre al problema degli sfratti crescono le difficoltà nel trovare una casa in affitto a Rimini a prezzi decenti".

A che punto è il ’patto per la casa’ di cui si parla da mesi?

"A buon punto. Stiamo lavorando a una serie di incentivi che, ce lo auguriamo, spingeranno i proprietari degli appartamenti sfitti a rivedere e abbassare le loro pretese economiche. A Rimini abbiamo attualmente 12mila case vuote, di cui 4mila a mare della ferrovia. Eppure tantissime famiglie faticano a trovare un appartamento in affitto. Il pacchetto di misure sarà pronto dall’autunno".

Per quanto riguarda i contributi stanziati fin qui da gennaio alle famiglie, a cosa sono serviti?

"Soprattutto a dare una mano e pagare le bollette e gli affitti. Ma, ripeto, sta aumentando la complessità dei casi che trattiamo. Alle difficoltà economiche spesso si aggiungono quelle sociali e sanitarie. E il numero delle persone che si rivolgono allo sportello sociale del Comune è in aumento: abbiamo già avuto quasi 700 accessi da gennaio, senza contare quelli legati al reddito di cittadinanza. Sono tantissimi. Ecco perché dobbiamo rivedere e migliorare il servizio".

Cambierà lo sportello sociale?

"Sì. Verrà riorganizzato, per fornire risposte più immediate e puntuali. Ci aspettano mesi difficili e dovremo farci trovare pronti, perché sono in aumento i ’nuovi poveri’: quelle famiglie a basso reddito che non riescono più vivere dignitosamente, a causa soprattutto dell’aumento dei prezzi".

Ma la rete di assistenza messa in piedi dal Comune è sufficiente?

"No, non basta. Ma per fortuna a Rimini abbiamo tante associazioni del terzo settore, con cui lavoriamo fianco a fianco, fortemente impegnate nel sostegno alle famiglie in difficoltà. Vanno ringraziate per il grande lavoro che portano avanti".

Vi aspettate un aumento degli accessi allo sportello sociale anche a causa del taglio del reddito di cittadinanza?

"Attualmente le famiglie a Rimini con reddito di cittadinanza risultano 606. Come abbiamo già detto, la decisione del governo di rivedere il sussidio toglierà il reddito a (circa) un centinaio di riminesi. Persone che si ritrovano da un giorno all’altro senza più un sostegno e senza avere alternative".