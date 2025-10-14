Famiglie sempre più indebitate: "Ormai si compra tutto a rate"

Rimini sul gradino più alto del podio per l’aumento dei prezzi. E sempre Rimini è sul podio nazionale per i valori delle case come anche per gli affitti a lungo termine. Che si tratti di costo della vita o di acquisto di un appartamento, i valori che si ritrovano nella provincia riminese sono sempre tra i più alti e questo significa una cosa: indebitarsi. A dare una misura delle difficoltà crescenti che stanno attraversando le famiglie riminesi ci pensa il Sole 24 Ore con una indagine sui debiti delle famiglie. I risultati sono stati ottenuti incrociando le retribuzioni lorde medie dei dipendenti a tempo pieno con i valori della mappa del credito derivanti dal Crif, la banca dati che raccoglie informazioni sulla situazione creditizia delle persone e delle imprese. Rimini ha un primato. Per estinguere il debito medio accumulato dalle famiglie servono 30 stipendi, due anni e mezzo. In Italia non c’è alcun altro territorio che in media impiega tanto tempo per fare fronte ai debiti. Dopo di noi arrivano Prato e Grosseto. La nostra provincia è anche una delle 24 in tutto il Paese dove l’indebitamento medio delle famiglie ha il valore più alto rispetto allo stipendio che si riesce ad accumulare in un anno.

Numeri che per Federconsumatori danno la misura delle difficoltà crescenti che stanno attraversando i residenti in provincia, ma non tutti. Stando all’indagine emerge che la popolazione con crediti da saldare arriva al 51,6%. E’ uno de valori più bassi nel Paese. Ciò significa che i riminesi indebitati sono sono una metà (a Livorno sfiorano il 77%), ma la montagna di denaro che sono chiamati a versare è in media la più alta tra le province italiane. "Questo dato - ci dice Graziano Urbinati presidente provinciale di Federconsumatori - ci mostra come il nostro territorio si stia dividendo in due. Da un parte abbiamo circa la metà dei residenti che possono ancor oggi permettersi di non accendere mutui o chiedere prestiti. Dall’altro, invece abbiamo famiglie sempre più schiacciate dal peso del caro vita. Viene a mancare quello che chiamiamo classe media. Un cuscinetto tra la parte della società più abbiente e quella che ha maggiori difficoltà. La classe media sta ormai scomparendo e ci ritroviamo con questa polarizzazione, ma le difficoltà stanno emergendo".

Altro elemento offerto dall’indagine sta nella composizione del debito. Ben oltre il 25% è in mutui. In questa voce pesano molto i mutui chiesti per la casa che, soprattutto nelle aree cittadine a ridosso della costa, ha raggiunto valori di mercato alti. Circa una metà dei crediti sono ‘finalizzati’, ovvero chiesti per fare fronte a spese specifiche come l’auto, elettrodomestici, mobili e così via. Il resto è per prestiti generici. "Stiamo passando - prosegue Urbinati - da una società del risparmio a una società del debito. Acquistiamo sempre più a rate. Una situazione che regge fino a quando lo stipendio o l’entrata non ha cambiamenti, ma è sufficiente un inciampo per far crollare li castello". Situazioni simili non sono rare e già dal 2023 Federconsumatori si è impegnata sul tema del sovraindebitamento con la sottoscrizione di un accordo con l’Ooc, Organismo di composizione della crisi dell’Ordine degli avvocati della provincia di Rimini. Nel corso del 2024 sono state una settantina le famiglie che hanno deciso di chiedere aiuto, un passo mai semplice da fare.

Andrea Oliva