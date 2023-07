Family Village cambia look "Ora pronti ad allargare l’offerta"

"La Riviera ha bisogno di continuare ad attrarre turisti stranieri". E al Rimini family village, il camping del Club del Sole, "siamo soddisfatti perché siamo sui numeri che avevamo previsto, nonostante sia una stagione dai tanti volti. La percentuali di stranieri è del 40%" spiega Angelo Cartelli direttore generale. Ieri il taglio del nastro dopo il completamento dei lavori che nelle ultime stagioni hanno cambiato faccia a quello che era lo storico camping a Viserba. "Il nostro format è innovativo. Rompe gli schemi della classica vacanza. Siamo complementari all’offerta turistica della città, e l’anno prossimo andremo a completare l’investimento sulla spiaggia collegata al camping con la realizzazione di un ristorante". Ieri all’inaugurazione erano presenti anche il sindaco Jamil Sadegholvaad che ha ribadito come "a Rimini mancava una realtà come questa" e l’assessore Roberta Frisoni.

La partenza in giugno è stata danneggiata da quanto accaduto nel post alluvione come nel resto della Riviera. Tuttavia il direttore Cartelli si dice "moderatamente soddisfatto visto quanto è accaduto a inizio stagione. Però devo dire che questa struttura è stata compresa soprattutto dai mercati esteri. Stiamo registrando un’ottima percentuale di stranieri". La provenienza è per lo più concentrata sui paesi di lingua tedesca quali Germania, Austria e Svizzera, buone indicazioni dalla Francia "e si stanno affacciando anche i mercati dell’Est più evoluti quali ad esempio quello polacco". Guardando ad agosto "c’è ancora da fare, ma pensiamo di superare un tasso di occupazione del 90%. Intanto si stanno affacciando buone opportunità per il mese di settembre. L’auspicio è che si possa recuperare quanto perso in giugno".

La sfida è lanciata e si giocherà a suon di servizi come i tre campi da padel e il turismo sportivo che il camping vuole attrarre per allungare la stagione. Tra i servizi che la struttura offre si può trovare davvero di tutto. C’è anche la piscina dove far nuotare il proprio cane. Gli si mette una pettorina salvagente con la pinna di squalo e ci si tuffa in acqua. I lodge presenti sono più di un centinaio. Quelli più ampi sono mini appartamenti con due stanze da letto, due bagni, salottino e angolo cottura. Poi ci sono le grandi tende a due piani con cucina e bagno, dotate di aria condizionata. Per rinfrescarsi c’è i parco acquatico con una laguna di 1.800 metri quadrati. L’area include una piscina di 600 metri quadrati con getti massaggianti, acqua spray, sedute e lettini idromassaggio e uno spray park di profondità massima di 1,30 metri con spruzzi e giochi, il tutto circondato da un solarium e completato da un bar piscina. "I lavori - spiega Daniele Valli direttore operations per Club del sole - hanno permesso la realizzazione di una nuova grande reception, l’area pacheggi, una nuova entrata e uscita, la piazza per gli spettacoli con cinquecento posti e ancora il minimarket, il miniclub, bar e ristorante. Ci sono tre campi da padel perché vogliamo cercare in bassa stagione di intercettare il mercato sportivo a settembre. I primi gruppi in vacanza hanno già fissato il periodo con istruttori".

Andrea Oliva