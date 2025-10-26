Fanno esplodere un bancomat a Fiorentino

Un boato in piena notte. I ladri che scappano su un’auto di grossa cilindrata dal confine di Chiesanuova subito dopo aver fatto esplodere il bancomat della filiale di Fiorentino della Banca Sammarinese di Investimento. Sono da poco passate le 2 quando scatta l’allarme. In molti in via del Passetto vengono svegliati in piena notte da quella forte esplosione. E alcuni di loro assistono a quanto stava avvenendo alla filiale della banca. Quattro persone, tre operative e una al volante dei un’auto, utilizzano la ‘tecnica della marmotta’ (un ordigno artigianale inserito all’interno del bancomat che prima della deflagrazione emette un fischio che ricorderebbe il verso del roditore) per far saltare lo sportello automatico. Il tutto in pochi istanti, prima di fuggire a bordo di quella Mercedes di grossa cilindrata che i malviventi hanno lasciato accesa proprio davanti all’istituto di credito. Con in tasca il bottino. L’esplosione ha danneggiato anche l’interno dell’istituto di credito. Il tutto ripreso anche in un video artigianale che è già nelle mani delle forze dell’ordine. I malviventi, secondo alcune testimonianze, avrebbero anche utilizzato la polvere di un estintore per oscurare le telecamere esterne. Ma non tutte quelle della zona. Le immagini dei filmati le stanno analizzando gli uomini della Gendarmeria arrivati sul posto appena scattato l’allarme. Ancora da quantificare l’entità del bottino con la quale i quattro uomini sono riusciti a fuggire dal confine di Chiesanuova. Quello alla Banca Sammarinese di Investimento, è il quinto furto in banca a San Marino nel giro di cinque mesi mesi. Il 19 maggio scorso, proprio a Gualdicciolo era stata presa di mira la filiale della Banca di San Marino e in quel caso i ladri erano scappati con in tasca 45mila euro. Quindici giorni dopo nella filiale di Faetano della stessa banca i malviventi erano scappati con una cassaforte. Gli ultimi furti, in ordine di tempo, prima dell’estate invece risalgono al 21 giugno scorso con un colpo tentato ed uno andato a segno ai bancomat rispettivamente delle filiali Bsi e Bac di Borgo Maggiore. L’ultimo, a fine luglio, alla filiale di Cassa di Risparmio di Gualdicciolo. Sempre di notte, e sempre con le stesse modalità. Ma in quell’occasione i ladri erano stati colti sul fatto. Era da poco passata l’una quando i residenti, proprio come l’altra notte a Fiorentino, erano stati svegliati da un boato fortissimo e dal suono dell’allarme dell’istituto di credito. Suono che aveva portato subito sul posto l’istituto di vigilanza della banca. Quando il vigilante era arrivato a Gualdicciolo aveva trovato i malviventi intenti ad armeggiare al bancomat. A quel punto aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco per spaventarli e costringeli a fuggire perdendo anche parte del bottino.