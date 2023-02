Fanno esplodere un bancomat e scappano con 40mila euro

Un boato tremendo. I residenti che si affacciano fuori, per vedere cosa è successo. Paura l’altra notte in via Caduti di Marzabotto: nella zona dei sindacati una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare dell’Emilia Romagna e poi è fuggita con un ingente bottino. La quantificazione del furto è ancora è in corso, ma a quanto pare la somma rubata non sarebbe inferiore ai 40mila euro.

Il colpo è avvenuto intorno alle 2,30 nella notte tra venerdì e ieri. I ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta infilando l’esplosivo in una delle fessure del bancomat per portare via la cassaforte dello sportello automatico. Il botto provocato dall’esplosione è stato terrificante e ha svegliato tutti i residenti della zona. Proprio uno di loro, corso subito fuori, ha visto la banda mentre scappava: era formata da quattro persone vestite di scuro, fuggite a bordo di una station wagon.

Sull’episodio indagano ora gli agenti della Squadra mobile della polizia, che ieri mattina si sono recati sul posto per fare gli accertamenti e cercare gli indizi utili a risalire all’identità dei ladri. I poliziotti stanno acquisendo i filmati delle telecamere in zona e hanno già sentito vari testimoni. Ingente il bottino: come detto la quantificazione è ancora in corso, ma stando alle prime stime i i ladri sarebbero riusciti a portare via non meno di 40mila euro.

Vicino alla banca gli agenti hanno trovato anche un migliaio di euro, sparsi per strada: le banconote sono cadute ai ladri durante la fuga. L’assalto al bancomat ha causato parecchi danni agli uffici della banca. Ieri i tecnici erano già al lavoro per sistemare tutto e permettere alla banca di aprire regolarmente domani.