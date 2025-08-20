Fantacalcio e influencer show . Sfide e colpi all’asta speciale, sulla sabbia esplode la passione

Lautaro dell’Inter, Orsolini del Bologna, ma anche Modric del Milan e Vlahovic della Juve. Sono questi alcuni dei nomi più ‘caldi’ del fantacalcio dei creators digitali, andato in scena ieri sulla spiaggia di Rimini, davanti a un bel numero di fanta-allenatori giunti da tutta Italia. A tenere le redini dell’‘Asta in riva al mare’ Ludovico Rossini, influencer da più di centomila follower che proprio del fantacalcio e del gioco del pallone ha fatto un vero lavoro, tra video su YouTube e post su Instagram. Insieme a lui altri cinque colleghi creators: Carmyspecial, Lorenzo Cantarini, Sabino Virgilio, Valerio Airò e Domenico Manfredi. Tutti pronti a sfidarsi tra loro contro una squadra formata dai gestori del Tortuga e altre due scelte a sorte tra il pubblico. Un evento che ha portato in scena una delle tradizioni più care ai tifosi, quella del fantacalcio, il gioco in cui i partecipanti gestiscono squadre immaginarie composte dai calciatori di Serie A, cercando di ottenere il punteggio più alto in base alle loro prestazioni in campionato.

Una vera e propria asta esotica, sotto un sole di fine agosto. "Abbiamo voluto portare il fantacalcio sulla spiaggia – ha spiegato Federico Rossini, ideatore del format, nato nel 2022 a Gallipoli –. Deve diventare un momento di incontro, in cui tutti possono stare insieme. Ci aspettavamo qualche presenza in più, l’anno scorso eravamo in 400, ma va bene lo stesso". Tra i tavolini del Tortuguito non c’erano quindi taccuini o calcolatrici per studiare il miglior colpo da fanta-allenatore, ma cocktail e cappellini, tutto pronto per il primo atto di un’altra edizione del fantacalcio che fino a giugno prossimo accompagnerà i tifosi tra le varie partite di Serie A. "Noi puntiamo sui nomi meno altisonanti, magari durante l’anno ci possono dare soddisfazione, come Fazzini della Fiorentina – dicono Armando D’Angelo, Antonino Martino, Nicolò Bausch e Amil Polli, da Verona e Lugano –. Al di là del calcio è un momento per stare tutti insieme. Man mano che si cresce ci si perde di vista, ma ll’asta è sacra".

Rotti gli indugi, dopo qualche battuta per introdurre il pubblico, l’asta è entrata nel vivo. I primi a essere estratti sono stati i portieri, in un lento crescendo di emozioni, fino ad arrivare al ruolo più atteso, quello degli attaccanti. La tensione era palpabile, in Italia il calcio è sacro e il fantacalcio lo è altrettanto. "È un altro modo per sentirci vicini ai campioni che vediamo in televisione – racconta Dante Cremonini, fiero con la maglia del Sassuolo –. Andare allo stadio e vedere uno dei calciatori che ho nella rosa della mia squadra è l’apoteosi di questo sport e del tifo". L’asta è archiviata, ora non resta che attendere venerdì l’inizio del campionato e alla fine dei giochi incoronare il vincitore di un’altra edizione del fantacalcio.

Federico Tommasini