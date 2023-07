Fao, il ministro Beccari al vertice delle Nazioni Unite incontra i big della politica mondiale

È iniziato ieri, nella sede della Fao a Roma, il summit delle Nazioni Unite organizzato per rivedere i risultati ad oggi raggiunti dopo il summit del 2021 sui sistemi alimentari e sulle nuove sfide ad essi collegati. Per la Repubblica di San Marino partecipa il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una delegazione guidata dall’ambasciatore di San Marino presso la Fao, Daniela Rotondaro. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, del capo del governo italiano, Giorgia Meloni, del dg della Fao, Qu Dongyu e di numerosi capi di stato e di Governo dei Paesi membri.

Il segretario di Stato Beccari si è intrattenuto con il direttore generale della Fao, invitandolo a San Marino per approfondire temi di comune interesse. L’importante evento internazionale vede la partecipazione di ben 189 Paesi. Per il segretario di Stato "è stata l’occasione – riferiscono dalla Segreteria Esteri – per porgere un saluto al ministro degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani e all’intera delegazione italiana, nonché alle delegazioni dell’Arabia Saudita, del Qatar, della Romania, del Montenegro e della Serbia, ricordando la più recente visita presso quest’ultima".