Far West al negozio di telefonia Entra per fare una ricarica e aggredisce il dipendente

Prima fu l’Artrov, con un tentato furto da parte di due extracomunitari. Poi, ieri pomeriggio intorno alle 15.45, è stato il turno del negozio di telefonia e fotografia Brocchi a vivere sulla propria pelle "il degrado dilagante e senza fine in zona stazione", così la titolare Paola Migani. In quel piazzale Cesare Battisti che anche ieri è stato teatro di un Far West durato una manciata di minuti, culminato con l’aggressione, da parte di un senegalese 21enne a un dipendente trentenne di Foto Brocchi.

Aggressione iniziata appunto dopo dopo le 15.45, quando il senegalese è entrato nel negozio chiedendo al dipendente una ricarica per il cellulare che aveva con sé. Ricarica di cui però l’attività non disponeva per la tipologia richiesta. Un semplice diniego, da qui la situazione sarebbe degenerata fino alla colluttazione consumatasi all’esterno, dove il 21enne era stato accompagnato e dove il senegalese – regolare sul territorio – ha poi colpito il dipendente al volto con una bottiglietta di acqua. Colpi che però hanno ferito la vittima, ferito al sopracciglio e medicato sul posto dal 118 per poi essere trasferito all’Infermi per accertamenti. Il 21enne invece dopo l’aggressione ha tentato di fuggire, venendo fermato però poco dopo, in via Gambalunga, dai militari dell’Esercito che stavano svolgendo il servizio di ’Strade Sicure’. I militari hanno quindi allertato anche la polizia, giunta sul posto con due volanti, che ha proceduto ad identificare il 21enne e trasferirlo in Questura in attesa di capire se la vittima presenterà denuncia per lesioni.